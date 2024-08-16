Harç pulu ücretinin netleşmesiyle birlikte elinde eski harç pulu olanların nasıl değişiklik yapabileceği de merak ediliyor. Eski harç pulunu değiştirmek için son tarih 13 Eylül 2024İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkışlarda alınan yurt dışı çıkış harç pulu ücret değişikliği 12 Ağustos’ta yürürlüğe girerek 150 TL’den 500 TL’ye yükseldi.

Fiyat değişimi sonrasında turizm, iş ya da eğitim amaçlı seyahat edecek ve elinde eski harç pulu bulunan vatandaşların eski çıkış harcı pullarında değişiklik yapabileceği açıklandı.

Yurt dışı çıkış harçlarında yapılan fiyat değişikliğinin ardından elinde eski harç pulları olan seyahat severleri değiştirme süreçleriyle ilgili bilgilendiren seyahat sitesi Enuygun, eski harç pulunu değiştirmek için son tarih olan 13 Eylül 2024 konusunda vatandaşları uyardı.

Yurt dışına çıkacak ve elinde eski harç pulu olan kişilerin 12 Ağustos-13 Eylül 2024 tarihleri arasında 150 TL’lik eski yurt dışı çıkış harç pullarını 500 TL’lik yeni yurt dışı harç pulları ile değiştirebileceği kaydedilirken, bu tarihten sonra ise değiştirme işlemi yapılamayacağı belirtildi.

HARÇ PULU ÖDEMESİNİ ÇEVRİMİÇİ YAPMAK MÜMKÜN

Yurt dışı harç pulu ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı dijital vergi dairesinde, anlaşmalı bankalarda ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Özellikle yoğun olan dönemlerde zaman kazandıran online ödemenin yanı sıra havalimanlarında yer alan harç pulu otomatlarından da kredi kartı veya nakit olarak ödeme yapmak mümkün.