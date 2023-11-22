Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kırklareli Belediyesi tarafından 20 Aralık 2017 tarihinde Yayla Mahallesi’nde hizmete açılan Ali Rıza Efendi Kültür Evi, misafirlerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Her bir odası, tarihin yaşatılacağı şekilde, objeler, fotoğraflar, belgeler ve çeşitli eşyalar ile düzenlenen kültür evi, çok yakınındaki Atatürk Evi ile birlikte, bölgedeki yaşamı da hareketlendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptığı açıklamada, “Kent belleği konumunda olan Ali Rıza Efendi Kültür Evi, yurtiçi ve yurtdışından birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarihe ışık tutan bu mekan, geleceğe de güzel izler bırakmış oluyor. Kırklarelimizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini güçlendirerek yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinin tarihi ve kültürünün de yaşatıldığı Ali Rıza Efendi Kültür Evi, açılışından bu yana 692 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl ise kültür evini 75 bin kişi ziyaret etti.