Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Selman Gümüş, son gelen zamlarla ilgili yaptığı basın açıklaması ile genel ve yerel iktidara yüklendi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Selman Gümüş, partililerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Milletin gerçek gündemiyle açıklama yapan Gümüş, ülke ve yereldeki talana karşı milletle birlikte mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

"Bu basın açıklamamızın amacı ülkemizin genelde ve yerelde iktidarda bulunan yönetimler eliyle sürüklendiği ekonomik yıkımlara, adaletsizliklere dur demek; doğal, sosyal ve kültürel varlıklarımızın talan edilmesine karşı milletimizle birlikte mücadele edeceğimizi ilan etmektir" diyen Selman Gümüş, "Enflasyon yükselmeye, faiz artmaya, döviz tırmanmaya devam ediyor. İktidar ise çözümü İMF politikalarında, Kemal Derviş modelinde görmüştür. Vergi ve harçları arttırıp yatırım ve harcamaları kısarak milletimizin cebine el atmıştır" diye konuştu.

Bugünkü enflasyonun sebebinin ev sahipleri ya da kiracılar olmadığı gibi, esnaf ve çiftçinin de olmadığını belirten Gümüş, "Bugünkü enflasyonun sebebi, nakliyeciler ya da pazarcılar değildir. Üreticiler, işçiler, öğrenciler, memurlar ve çocuklar da değildir. Aksine altı ve üstü büyük nimetlerle dolu olan memleketimizde nimetlerin ve kaynakların, azgın ve doymak bilmeyen bir azınlığın, beceriksiz ve muhteris bir iktidarla iş birliği içerisinde olmasıdır. Ülkemizdeki ekonomik afetin müsebbibi olan iktidarın, bu beceriksizliği ve azgın azınlığın doymazlığı, sosyal afete dönüşmüş ve ahlaki bir erozyona yol açmıştır. İktidar, milletimizin farklı kesimlerini karşı karşıya getirmekte oldukça mahir davranmaktadır" dedi.

Bir kesimin diğer kesimi hedef gösterdiğini öne süren Gümüş, "İllüzyonu bırakın. Sorumluluğunuzu üstlenin" çağrısında bulundu.

Öte yandan yerel konulara da dikkati çeken SP İl Başkan Yardımcısı Selman Gümüş, Uludağ'ın talan edilmesinden, belediye çalışanların ücretlerine kadar değerlendirmelerde de bulundu.

"Ne iktidarın, ne de azgın muhterislerin gücü Uludağ’ı betonlaştırmaya yetmeyecektir" diyen Gümüş, "Onlara Veysel Eroğlu'nun deyişiyle diyoruz ki 'Uludağ’ı istediği gibi yönetmek kimsenin haddine değildir ve birileri istiyor diye Uludağ Milli Parkı kimseye feda edilmeyecektir. Bu konuda ne iktidarın ne de bu ihtirasın yanında olmayacağız. Aksine bizim tarafımız Uludağ olacaktır. Doğa olacaktır. Milletimizle birlikte Uludağ’ın betonlaşmasına ve ranta açılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BİNTED çalışanlarının gerçek hakları derhal teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Gümüş, "Yıllardır Belediye hizmetlerini yürüten binlerce işçi kardeşimizin, hayat pahalılığı karşısında enflasyona ezdirilmesi kabul edilemez. Verilen yüzde 42’lik zamla en düşük maaşların 19.900 TL olması kabul edilemez. Zira geçmiş dönemde asgari ücretin 2,5 katı kadar maaş alan kardeşlerimizin enflasyon karşısında ezilmelerini kabul etmiyoruz. Yetkili sendikayı, üyelerinin hakkını korumaya, Alinur AKTAŞ’ı da çalışanlarının gerçek haklarını teslim etmeye davet ediyoruz" dedi.