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İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun hazırladığı “Zapta Geçsin Zabıta” isimli tiyatro gösterisi, Şubat ayı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 2023 yılında Zabıta Haftası kutlamaları kapsamında hazırladığı “Zapta Geçsin Zabıta” isimli tiyatro gösterisi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeniden izleyiciyle buluştu. Utku Duman’ın yazdığı ve Volkan Derman’ın yönettiği “Zapta Geçsin Zabıta” isimli tek perdelik komedi oyunu, izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin başarıyla sahneye taşıdığı oyun, Çarşamba akşamı 20.00’da İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelendi. Tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. Yaklaşık 1 saat süren gösteride, iki ayrı skeç şeklinde zabıta görevlilerinin sahada yaşadığı zorluklar, mizahi bir dille izleyiciye aktarıldı.