Türkiye terörü kaynağında kurutma ile mücadelesini başarıyla sürdürürken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den önemli bir açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki başarısını "Zap'ta kilit kapatıldı" sözleriyle açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1861310046660956419

Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirildiğinin altını çizen Bakan Güler, "En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir" diye konuştu.