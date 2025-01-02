Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK bünyesinde eğitim sunduğu Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi geleneksel bir dal olan çini sanatı için açtığı kursta vatandaşların sanatçı yönünü açığa çıkarıyor, renklerin zarif desenlerle buluşmasıyla birbirinden harika eserler ortaya çıkıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde düzenlediği eğitimlerle geleneksel Türk sanatlarının yaşatılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Geleneksel Türk sanatları yaşatılıyor

SAMEK bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerle tezhip, sülüs, minyatür, cilt, çamur şekillendirme, çini, ahşap oyma, kufi, ebru, kaligrafi, hendesi tezyinat, sedef kakma, mesnevi, hat, katı, vitray, sır üstü porselen, çini ve ebru gibi geleneksel Türk sanatları geleceğe aktarılıyor.

77 kursiyer çini dersi alıyor

7’den 70’e herkesin katılabildiği SAMEK’in çini derslerinde kursiyerler, zarif desenler ve canlı renklerin birleştirmenin inceliklerini öğreniyor. Her yıl devam eden bu eğitim sanatçı ruhları keşfediyor, Sakaryalıların sanata ilk adımı attığı nokta oluyor.

Toplam 77 kursiyerin yer aldığı çini derslerinde usta eğitmenlerin rehberliğinde çini sanatının eşsiz dünyasına adım atılıyor.

“Aile ortamı içinde eğlenireken öğreniyoruz”

Çini sanatı kursunda eğitim alan Sema Azaklı, “Geleneksel sanatlara olan ilgim uzun yıllardır devam ediyor. Yoğun talep nedeniyle ancak bu yıl kaydımı yaptırabildim. Bu kursları herkese tavsiye ediyorum. Burada sosyalleşiyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Aile ortamı içinde hem eğleniyor hem de öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMEK, uzun yıllardır sanat öğrenmek isteyen binlerce kişinin meslek sahibi olmasını sağladı. Ücretsiz bu eğitimler, ayrıca tarihten günümüze Türkiye’nin kültürünü yansıtan birçok sanat dalı yeni nesillere aktarılıyor.