Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza Ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde, transit bir hava kargo gönderisinde 432 kilogram esrar ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM birimlerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen ve transit olarak bir Avrupa ülkesine gönderilmek istenilen hava kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Yapılan detaylı arama sonucunda, narkotik dedektör köpekler de kolilere tepki vermesi üzerine ekiplerimizce açılan kolilerin içerisinde 432 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 140 milyon TL olarak tahmin edilen uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülmektedir.