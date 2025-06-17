75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 1 tonu aşkın uyuşturucu madde ile 5,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince zehir tacirlerine yönelik son üç hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 311 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1934834783013515549

Operasyonlar; 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 75 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1 ton 24 kilogram uyuşturucumadde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek mücadeledeki kararlılığı vurguladı.