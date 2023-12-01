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Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun Limanı’nda yürütülen uyuşturucu operasyonunda, ülkemiz üzerinden transit geçmekte olan bir makine yüküne gizlenmiş vaziyette 1 ton 197 kilo ağırlığında captagon cinsi hap ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedeflemeler sonucunda İskenderun Limanı’na gelen bir transit konteyner incelemeye alındı.

Konteyner yüküne yönelik incelemelerini derinleştiren kontrol ekipleri, konteyneri şüpheli bularak X-ray tarama sistemine sevk etti.

Uzman ekiplerce yürütülen tarama ve görüntü analizlerinde şüpheli yoğunluk gözlenmesi üzerine konteyner detaylı arama işlemi için arama hangarına yönlendirildi.

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de dahil edildiği aramada, yükün taban kısmına tepki alınması üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Hassasiyetle yürütülen kontrollerde, yükün alt kısmına gizlenmiş vaziyette 1 ton 197 kilo hap ele geçirildi. Maddeden numune alan ekiplerce yapılan testlerde söz konusu maddenin captagon cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Olayla bağlantılı şahısların yakalanmasına yönelik olarak MİT ile müştereken genişletilen takip neticesinde üç şüpheli şahıs Gümrük Muhafaza ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık değeri 500 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu yakalamasıyla ilgili soruşturma İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.