Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 100'ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34' operasyonunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak karşılığında kripto para aldıkları tespit edilen 103 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, 103 kişiden 100'ünün ise yapılan incelemelerin ardından tutuklandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 100 ’ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde; 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese “NARKOÇELİK-34” operasyonları düzenlendi. NARKOÇELİK-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."