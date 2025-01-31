İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen “Narkokapan-11” operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Narkokapan-11'' operasyonunda, 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım'' ifadelerine yer verdi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında “NARKOKAPAN-11” operasyonu düzenledni. Yapılan çalışmalar sonucu takip edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kgmetamfetamin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya ''Operasyonu koordine eden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.'' paylaşımında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1885188813980319840