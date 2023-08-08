İstanbul'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, gümrük muhafaza ekipleri tarafından 2 kilo 68 gram metamfetamin ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre ekipler, risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde ülkemize giriş yapmak üzere olan yabancı uyruklu bir şahsı şüpheli görerek takibe aldı.

Yapılan takip sonucunda şüpheli şahsın valizindeki narkotik dedektör köpek marifetiyle incelendi.

Narkotik dedektör köpeğin şahsın valizine tepki vermesi üzerine, valiz X-ray tarama sistemine sevk edildi.

Tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, ekipler fiziki bir arama gerçekleştirdi.

Aramada, yabancı uyruklu şahsın valizinin etrafındaki çerçevenin iç çeperlerine gizlenmiş beyaz toz maddeler bulundu.

Ele geçirilen bu maddelerin analiz sonucu, sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan metamfetamin olduğu kaydedildi.

Operasyonda 2 kilo 68 gram metamfetaminin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bu tür önemli operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımına karşı mücadele devam ederken, güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmaları ve risk analizleri önem arz etmektedir. Halk sağlığına ve genç nesillere zarar veren uyuşturucu maddelerin etkisiz hale getirilmesi için kararlı bir mücadele sürdürülüyor.