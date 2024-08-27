Bursa’nın bitkisel enerji deposu Uludağ’da mantar toplayan vatandaşları uyaran uzmanlar, zehirli mantarlarla ilgili tüyolar vererek dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa’da eylül aylarında başlayan mantar toplama sezonu öncesi mantar sevenleri uyaran uzmanlar, zehirli mantarlar nedeniyle zehirlenmelerin olabileceğine dikkat çekti.

Pazarda tezgahlarda da zehirli mantar olabileceğini ifade eden uzmanlar, “Bursa’da 10 binin üzerinde mantar çeşidi bulunuyor. Özellikle Uluda ve eteklerinde oluşan mantar çeşitlerinde hangisi zehirli, hangisi faydalı mantar olduğunu vatandaşlarımız bilemeyebiliyor. Mantar çeşitlerinden 250 civarında mantar çeşidi zehirli, yaklaşık 20 çeşit mantar ise öldürücüdür. Bir vatandaş, mantarın dış görünüşünden zehirli olup olmayacağını yüzde 80 oranında anlayabilir. Yüzde 20’lik hata payı da mantarı yiyen insanları öldürebilir.” dedi.

Mantarın bilinçsizce tüketilmesi halinde zehirli mantarların karaciğer yetmezliği gibi öldürücü etkilerinin olabileceğinin altını çizen uzmanlar, “Her yıl eylül aylarında hastanelerde mantar zehirlenme vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bazı mantar zehirlenmelerinde kusma, bulantı, hayal görme, sara nöbeti geçirme gibi etkileri olabiliyor. Bu gibi durumlarda acil müdahale gerekir. Bu yüzden mantar toplarken ya da pazarda mantar alırken doğru mantar olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bazen kültür mantarları da zehirli olabiliyor. Pazarda poşeti açılmış, kirlenmiş mantarlar kesinlikle tüketilmemeli. Son 10 yılda yaklaşık 20’nin üzerinde hastamızı mantar zehirlenmesinden dolayı kaybettik. Bu rakam durumun ciddiliğini gözler önüne seriyor.” ifadelerini kullandı.