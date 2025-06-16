Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Zeki Müren Şarkıları” konseri ile sanatseverlere unutulmaz ve anlamlı bir akşam yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri sahneyle buluşturmaya ve sanata yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Akademi bünyesinde eğitim alan Yetişkin Korosu gerçekleştirdiği “Zeki Müren Şarkıları” konseri ile sanatseverlerle buluştu. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in eserleri, Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi korosunun yorumuyla yeniden hayat bulurken Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı konserde Zeki Müren’in "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Çeşmesi" ve "Unut Sevme Beni" gibi hafızalara kazınan eserleri seslendirildi.

“Sanat Güneşi” olarak tanınan Zeki Müren’in binlerce hayranı konsere ilgi gösterdi. Koro Şefi Nuran Ayaz’ın yönettiği konserde, nostalji, duygu ve coşku bir arada yaşanırken müzikseverler de şarkılara eşlik etti. Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Zeki Müren’in sevilen eserlerini başarıyla seslendiren değerli koromuzu ve kıymetli hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Türk sanat müziğinin efsane ismi Zeki Müren’i rahmetle yâd ediyor, konserimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan tarafından görev alan koro şeflerine çiçek takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Sanat Akademisi konserlerine 22 Haziran 2025 Pazar akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek “Ferdi Tayfur Şarkıları” konseriyle devam edecek. Konserler serisi, 23 Haziran 2025 Pazartesi akşamı saat 20.30’da sahne alacak Genç Koro’nun “Barış Manço Şarkıları 2” konseriyle sona erecek.