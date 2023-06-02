2021 yılı Aralık ayında icradan satın alınan Zeki Triko'nun yeni sahibi, moda dünyasına hızlı giriş yaptı. Üretim ve tanıtıma başlayan firma, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Milano'da 2023 yılı kampanya çekimlerini tamamladı.ANTALYA (İGFA) - İş insanı Zeki Başeskioğlu tarafından 1958 yılında kurulan Zeki Triko, 2021 yılı Aralık ayında icradan satılması sonrası ünlü markayı Antalya merkezli bir turizm firması almıştı. Zeki Triko’yu alan firma, Zeki Başeskioğlu gibi Antalyalı iş insanı Şefik Kaya. İhracata da başlayan Zeki, İstanbul, İzmir, Antalya başta olmak üzere kıyı şehirlerinde 10 mağazasını yeniden açtı.

Moda dünyasına hızlı bir giriş yapan Zeki, üretim ve tanıtıma başladı. Dünyaca ünlü model Irina Shayk ile Milano’da 2023 kampanya çekimlerini tamamlayan Zeki, billboardlardaki yerini aldı.

Sıra dışı katalog çekimlerini yine dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Mert Alaş gerçekleştirdi.

Mert Alaş, otoriteler tarafından, dünya genelinde, günümüzün en önemli moda fotoğrafçıları arasında gösteriliyor.

PODYUMLAR YİNE RENKLENECEK

Aralarında Cindy Crawford, Claduia Schiffer, Heidi Klum, Naomi Campbell, Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Doutzen Kroes ve günümüzün ünlü modelleri Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'in de olduğu dünyaca ünlü mankenler ile çekimler ve defileler düzenleyen Zeki, yine ünlü isimlerle podyumları renklendirecek.