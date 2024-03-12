TRT Haber’in sevilen yapımlarından ‘Ömür Dediğin’ programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Zeliha İlhan Doymuş, Bursa Teknik Üniversitesine geliyor. Zeliha İlhan Doymuş, her çarşamba günü alanında uzman isimlerin deneyimlerini anlattığı, güncel konuların öğrencilerle beraber tartışılıp, ele alındığı BTÜ Konuşmaları’nın konuğu olacak.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yarın (13 Mart Çarşamba) saat 14.00’da düzenlenecek olan BTÜ Konuşmaları’nda Zeliha İlhan Doymuş, Doç. Dr. İbrahim Özsarı’nın moderatörlüğünde ‘Ömür Dediğin’ programını anlatacak. Programın ortaya çıkış hikâyesini, kendisinde bıraktığı izi ve topluma verdiği mesajı ele alacak olan Zeliha İlhan Doymuş, gençlere tavsiyelerde de bulunacak. 2007 yılından itibaren TRT Haber’de Ömür Dediğin adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğu üstlenen Zeliha İlhan Doymuş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu… Mezuniyetinin ardından televizyon kanallarında farklı pozisyonlarda çalışan İlhan Doymuş, TRT Haber’de hayata geçirdiği ‘Ömür Dediğin’ programı ile çok ses getirdi.

‘Ömür Dediğin’ programı ile yaşlıların dünyasına ayna olan Zeliha İlhan Doymuş, aynı zamanda aile, evlilik, kültür ve değer kavramlarında da farkındalık yaratılmasını sağladı. 300’ün üzerinde programa imza atan Zeliha İlhan Doymuş, çektiği belgesellerle farklı hayatlara yolculuk yapmaya devam ediyor.