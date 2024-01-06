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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsal ilçelerin köylerinde hemşehrileriyle buluştu.ADANA (İGFA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinin Kırıklı, Bekirli, Eğlence, Çatalan, Hacımusalı, Tümenli (Kahyalar), Beydemir ve Çukur köylerinde son derece sıcak şekilde karşılanan ve misafir edilen Başkan Zeydan Karalar, sorunları dinledi, sohbet etti, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

Gittiği her noktada vatandaşla bir araya gelen, sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, yol, su ve altyapı sorunlarıyla ilgili verilen hizmetleri anlattı, yeni projeler konusunda bilgi verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni çok zor şartlarda devraldıklarını, pandemi ve deprem gibi iki büyük felakete rağmen önemli hizmetleri halkla buluşturabilen bir yapı oluşturduklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “3 alt geçit, 5 yeni bulvar yaptık, 197 bulvar ve caddeyi yeniledik, merkezde asfalt sorunu kalmadı, aldığımız iş makinesi sayısı 310 oldu, belediyenin araç kirasına ve enerjiye verdiği parayı, yeni araç alımları ve enerji yatırımlarıyla azalttık, 111 de otobüs aldık ve tüm bunların tamamını borçlanmadan gerçekleştirdik. Belediyemizi ekonomik olarak çok güçlü hale getirdik. Bundan sonra önümüz açık. Çok daha büyük işler yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.