Adana Büyükşehir Belediye başkanlığını ikinci kez açık ara farkla kazanan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmadan çalışacaklarını dile getirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir ve 9 ilçede elde edilen başarının hep birlikte çok çalışarak geldiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Mazbatamızın arkasında emek var, inanmışlık var. Halkımıza, partimize, genel başkanımıza, MYK’mıza inandık. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır’ sözünden yola çıkarak, yenildiğimiz zamanlarda bile umutsuzluğa asla düşmedik” dedi.

Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönem başka bir şey oldu. Halkımız ekmek, hukuk, demokrasi için oy verdi. Türkiye ittifakı da Adana ittifakı da oluştu. Seçimlerde hep birlikte tarih yazdık. Büyükşehir’i ikinci kez üst üste aldık.

Adana’da 10 belediye aldık. Tarih yazmaya devam edeceğiz. Bir sonraki seçimde bütün ilçeleri alacağız. Seyhan da Yüreğir de kalemiz oldu artık. Başarının altında yoğun emek ve çaba var. Her kesimden, düşünceden hemşehrime teşekkür ediyorum. Benim yıllar yılı kahrımı çeken eşim Nuray Karalar’a, evlatlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Zeydan Karalar, “Mübarek Ramazan Bayramı’nızı şimdiden kutluyorum. Genel seçimi kazanarak iktidar olduğumuzda her şey çok daha güzel olacak. Cumhuriyet, adalet, hukuk için Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmayacağız” diye konuştu.