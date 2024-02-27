Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Belediye Başkan Adayı olan Zeynal Bakır’dan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat’a övgü dolu sözler.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA).- 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’den Adıyaman Belediye Başkanlığı aday adaylığı, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde de CHP’nin Adıyaman Belediye Başkan Adayı olan Zeynal Bakır, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat’ın başarılı olacağına inandığını belirterek, “Senin vefalı ve düzgün bir insan olduğunu biliyorum. Senin Belediye Başkanı olmanın bu kritik dönemde Adıyaman için bir şans olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başkan adayını ziyaret eden Polat sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Adıyaman Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Sn. Zeynal Bakır’ı ziyaret ettik. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle konuşma yetisini kaybeden ancak duygularını yazdığı notla bizlere aktaran değerli siyasetçimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcısı olsun.”

CHP’li eski Başkan Adayı Zeynal Bakır ise Ziya Polat’ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiği notunda; “Ziya Başkan hoş geldin. Çıkmış olduğun bu kutsi yolda başarılar diliyorum. Seninle tanışalı 20 yıl geçti. Bu sürede seninle ilgili hep iyi şeyler duydum. Senin vefalı ve düzgün bir insan olduğunu biliyorum. Senin Belediye Başkanı olmanın bu kritik dönemde Adıyaman için bir şans olduğuna inanıyorum. Doğru ve faydalı işler yapacağına inancım ve güvenim tam. Allah muvaffak etsin. Senin için ve Adıyaman için hayırlara vesile olsun. Hak Muhammed Ali yardımcın olsun.” ifadelerini kullandı.