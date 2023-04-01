Avrupa Turnesi’nin ilk konserini 22 Nisan’da Viyana Hallmann Done sahnesinde verecek olan Zeynep Bastık, gurbetçi hayranlarıyla buluşacağı için hayli heyecanlı olduğunu belirtti. Bastık, Avrupa konserlerinin sonrasında ayağının tozuyla 12 Mayıs‘ta, İstanbul‘da Volkswagen Arena konser verecek.

İşte Zeynep Bastık’ın konser takvimi:

22 Nisan – Viyana /Hallmann Done

28 Nisan -Almanya / OberhausenTurbinenhalle

29 Nisan -Hollanda / Utrecht Tivoli Vredenburg

30 Nisan Almanya / Munich Kesselhaus

12 Mayıs İstanbul / Volkswagen Arena

16 Haziran Almanya / Frankfurt Batschkapp

17 Haziran Almaya / Köln E- Werk