Bu yazın en çok konser veren isimlerinden Zeynep Bastık dün akşam Altınoluk Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Zeynep Bastık ve ekibi sahneye beyazlar içinde çıktı…BALIKESİR (İGFA)- Son teklisi ‘Eyvah’ ile zirveyi zorlayan Zeynep Bastık yaz konserlerine devam ediyor. Farklı sahnelerde izleyiciyle buluşmaya devam eden Zeynep Bastık dün akşam Altıonoluk Amfi Tiyatro’da bir konser daha verdi.

Dünden bugüne hit şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık sahnedeki enerjisiyle dikkat çekti.

Zeynep Bastık ve ekibi sahneye beyazlar içinde çıktı.

Tüm müzisyenler ve Zeynep Bastık beyaz giyinmişti. Bastık, kostümünü kırmızı bir yelekle renklendirmişti.

Büyük alkış alan Zeynep Bastık seyircilerin sevgi gösterisi karşısında duygulandı.