Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Zeynep Bastık yaz konserlerine devam ediyor. Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods’da sevenlerinin karşısına çıkan Bastık, yakında başlayacağı turnesinin de müjdesini verdi…İSTANBUL (İGFA) - Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık dün akşam Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda konser verdi. Bastık geleneği bozmadı ve bir kez daha kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Muhteşem seyirci kalabalığının Zeynep Bastık’ı coşkuyla karşıladığı gecede hayranları şarkıcıya her parçada tek bir ağızdan eşlik etti. Zeynep Bastık duygulanarak “Benim koromun şahaneliğine bakar mısınız?” sözleriyle sevenlerini mutlu etti.

Nadin Altıparmak’ın hazırladığı sahne kombiniyle göz dolduran Zeynep Bastık konserlerdeki başarısını bir turneyle taçlandıracak ve yakında birçok ilde hayranlarıyla bir araya gelecek.