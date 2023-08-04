Zeynep Yılmaz’ın ilk single çalışması olan “Hayır Hayır” tüm dijital platformlarda ve YouTube da yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sözü müziği Harun sürek’e ait olan şarkı, kısa bir süre önce klibi Osman Beltekin tarafından çekildi.

Günümüzün yaz esintileri ve 90 lar özlemi olanlar için sizi eskilere götüren çok kaliteli soundlarla günümüz aranjesiylede güçlendirilmiş olan şarkı şimdiden çok sevilmeye başladı.

Zeynep Yılmaz, bundan sonra da ara vermeden yeni projelerini sevenlerine sunmaya hazırlanıyor.

"Çok iyi bir ekibim var bu proje çok içime sinen bir iş oldu" diyen Yılmaz, "Sürprizlerle dolu bir müzik yolculuğuna başladım. Bundan sonra beni hep ekranlarda göreceksiniz. Bu serüven de yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.