Ağaçların korunması konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazarlar Derneği, öğrencilerle birlikte ağaç dikim projesi gerçekleştirdi. Daha önceden istimlak edilen 43 zeytin ağacı, Ürünlü Mahallesi’nde 2 dönümlük alana nakledildi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Bursa Yazarlar Derneği (BUYAZ) iş birliği, ağaçların korunması için örnek bir proje gerçekleştirdi. Özellikle son dönemdeki zeytin ağaçlarının kesimine dikkat çekilen projede, önceden istimlak edilen alanlardan aktarılan 43 zeytin ağacı, Ürünlü Mahallesi’nde toprak analizi de yapılan 2 dönümlük alana ekildi.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri, BUYAZ Üyeleri, Ürünlü Mahalle Muhtarı Kadir Beki ve Ürünlü Mahallesi Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı programda katılımcılar kürekleri alarak, ağaçların toprakla buluşmasına yardımcı oldu.

Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, ağaçları sulayarak, can suyu verdi. Katılımcılar programın sonunda ‘Ormanları ve ağaçları koruyalım’ çağrısında bulundu.