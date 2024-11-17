Zeytin Dalı ve Barış Pınarı ile Pençe Kilit Operasyon bölgelerinde toplamda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon bölgelerinde de teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" mesajı verdi.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1858085893753503825

Kaynak: igf