Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki son operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Bakanlık, pyalşımında, ""Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1761727252755054598