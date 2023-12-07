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2023/2024 ürün alım kampanyası devam eden ve ürün bedellerini 15 günlük periyotlarla ödeyen Marmarabirlik, üçüncü dilim ödemelerini 8 Aralık 2023 Cuma günü gerçekleştirecek. Ortaklara yapılacak 332 milyon TL’lik ödeme ile Birlik, toplamda 991 milyon TL ödeme gerçekleştirmiş olacak.BURSA (İGFA) - 2023/2024 ürün alım kampanyasına 24 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik, bugüne kadar 2 milyar 512 milyon TL tutarında alım gerçekleştirdi.

Ortaklara 18 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin % 50’sinin karşılığı olarak 8 Aralık 2023 Cuma günü (yarın) 332 milyon TL ödeme yapılacak. Ortaklar saat 00.00’dan itibaren 3.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler.

Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 991 Milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, piyasada fiyatları regüle eden ve üreticinin hakkını koruyan birliğin tek alıcı konumda olduğunu belirterek, diğer alıcıların olmaması dolayısıyla ürünün tamamının Marmarabirlik'e geldiğini söyledi. Başkan Asa, "Bu sebep ile 3 milyar TL tutarında alımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bütün kooperatif bölgelerimizde iri dane ürünün olduğunu görüyoruz. Toplam sofralık zeytinalımların içinde 18-20 dane zeytin % 45,6 oranındadır. Böyle bir hasat dönemi ilk defa gerçekleşiyor. Marmarabirlik ortalama ürün alım fiyatı ise 93,08 TL’dir” diye konuştu.