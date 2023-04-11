Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 7 ilçede 530 çiftçiyi kapsayan 40 bin zeytin fidanı hibe projesine başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 7 ilçede 530 çiftçiyi kapsayan 40 bin zeytin fidanı hibe projesine başladı. Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk zeytin fidanı dağıtım töreni Kale ilçesinde yapıldı. Kale Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AK Parti Kale İlçe Başkanı Bilal Tıkım, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli’de 81 bin dekar alanda 2 milyonun üzerinde zeytin ağacında üretim yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Çınar, proje ile atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ile pek çok konuda üreticiye destek olduklarını vurgulayan Çınar, “Biz 3 bin fidan dağıtabilir miyiz?’ derken, Denizli Büyükşehir Belediyesi sadece 40 bin fidanın yüzde 75 bütçesini karşıladı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’ın desteği çok önemli, kendisine müteşekkiriz” diye konuştu.

"Denizli’nin zeytin üretim merkezi Kale"

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ise, Denizli’nin zeytin üretim merkezinin Kale olduğunu ifade ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle zeytin fidanı dağıtımının gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Kale’de geçtiğimiz yıl 32 bin dekarlık alanda 1 milyonun üzerinde zeytin ağacı ile üretim yapıldığına dikkati çeken Sağınç, bu sene yeni dikilecek fidanlarla bu rakamın 35 bin dekara yaklaştığını söyledi. Kale Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da, Kale’nin en önemli tarımsal faaliyetlerinden olan zeytinciliğin, bugün yapılan desteklerle birlikte üretimi kat be kat artıracağını kaydetti. Yıldız, yapılan desteklemelerden dolayı Denizli Valililiği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Büyükşehir her zaman üreticinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin çok kıymetli olduğunu bilhassa da tarımsal üretimin hayati derecede önem arz ettiğini ifade etti. Çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Zolan, “Bizlere düşen, bu gayretinizi desteklemek, işinizi kolaylaştırmak ve teşvik etmektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu desteğimizle de 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak. Zeytin ve zeytinyağının ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz" dedi. Üretimin devamlılığı için çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Biz istiyoruz ki ekilmedik, dikilmedik yer kalmasın. Üretim anlamında tüm arazilerimizi kullanalım. Boş, atıl arazimiz kalmasın" diye konuştu.

"Aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur"

Pandemi sürecinde tarımsal üretimimin hayati derecede önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Biz, bir ve beraber olduğumuz, kol kola girdiğimiz ve çalıştığımız sürece aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Yeter ki birliğimizi muhafaza edelim ve gayretimizi eksik etmeyelim. Biz Büyükşehir olduktan sonra Kalemize, diğer ilçelerimize, mahallelerimize elimizden gelen en üst seviyede destek olmaya çalıştık. Sorunları ortadan kaldırmak için gece gündüz gayret ettik.” Başkan Zolan, dikilecek zeytin fidanlarının bereketli olmasını dileyerek çiftçilere bol kazançlar diledi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler Kale ilçesinde 160 çiftçiye hibe edilecek 16 bin zeytin fidanının ilk dağıtımını yaptı.

1428 dekar alanda 40.000 zeytin fidanı toprakla buluşacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi zeytin fidanı hibe projesini Babadağ, Beyağaç, Buldan, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde hayata geçiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, atıl tarım alanlarında zeytin bahçesi tesis edilerek zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması ve ailelere katma değer sağlanması amacıyla toplam 1.428 dekar alan için 530 çiftçiyi kapsayan proje ile 40.000 adet sertifikalı zeytin fidanını yüzde 75 hibeli olarak destekliyor.