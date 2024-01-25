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Marmarabirlik, zeytin alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 26 Ocak tarihinde 650 milyon TL ödeme yapacak. Kampanya kapsamındaki son dilim ise Nisan'da ortaklara ödenecek.BURSA (İGFA) - 2023/2024 ürün alım kampanyası 12 Ocak tarihinde sona eren ve alınan ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin geri kalan kısmın yarısını 26 Ocak Cuma günü ödeyecek.

650 milyon TL tutarındaki bu ödeme ile ürün bedellerinin yüzde 75’i yani 2 milyar 100 milyon TL ödenmiş olacak.

Kalan son dilim ödeme ise Nisan ayı sonunda ortaklara ödenecek.

Hatırlanacağı gibi maddi imkanlarının elvermesi durumunda ödemelerin öne çekileceği daha önce ortaklarımıza duyurulmuştu.