Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en kaliteli zeytinlerini üreten Balıkesirli zeytincilere ve kalitesi Coğrafi İşaret ile tescillenmiş Havran İnciri üreticilerine, hasat sezonu öncesinde desteklerde bulunarak zeytin toplama kasası ve örtüsü ile incir kurutma kasası dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Yaklaşık 14 milyon verimli zeytin ağacı varlığı ile “Zeytin Ülkesi Balıkesir” sıfatını sonuna kadar hak eden Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın büyük önem verdiği zeytinciliğin, Balıkesir’de daha iyi koşullarda yapılması amacıyla geçtiğimiz yıl Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan zeytin toplama kasası ve örtüsü dağıtımı bu yıl da sürüyor.

ZEYTİN ÜRETİCİSİNİN ELİ GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi; geçtiğimiz yıl 14 ilçeden bin üreticiyle başladığı dağıtımlara, bu yıl 17 ilçeden 6 bin üreticiyle desteğini artırarak devam ettiriyor. Destekler kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı her bir üreticiye 10 zeytin toplama kasası ve 4 zeytin toplama örtüsü veren Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Merkezi’nde (BAÇEM) düzenlenen törenle, üreticilere dağıtımlarını gerçekleştirdi. 2022 yılından 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 bin üreticiye; 70 bin zeytin taşıma kasası ve 28 bin zeytin toplama örtüsünü dağıtımını tamamlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, hasat sezonu öncesinde zeytin üreticisinin elini güçlendiriyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ HAVRAN İNCİRİ ÜRETİMİNE DESTEK

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla geçtiğimiz Haziran ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Havran İnciri’nin üretiminin teşvik edilmesi ve üreticileri desteklemek amacıyla ÇKS kaydı bulunan tüm incir üreticilerine de 2 bin 350 adet incir kurutma kasası dağıtımı yapıldı.

“SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK”

Bereketi artırmanın yolunun, masrafı azaltmaktan geçtiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Masrafı azaltmanın yolu, akılcı işler yapmaktan geçer. Masrafı azaltmak, eylemsizlik değildir. Masrafı azaltmak, üretim maliyetlerini aşağıya çekmektir; çiftçine yardımcı olmaktır, satışı artırmaktır. Satışın artarsa gelirin artmış olur, masrafın küçük kalır. Evrilmeyen devrilir. Hepimiz kendimizi geliştirmek zorundayız. Şehirler, tüccarlar, odalar, belediye başkanları rekabet ediyor. Biz, 20 ilçemizin her birine ihtiyacı kadar hizmet götürmeye çalışıyoruz. Zeytincilerimiz için önemli bir gün. Bizim de çorbada tuzumuz, teşvikimiz olsun. Kalitede bir standardı yakalama gayretimiz olsun. Zeytin sezonu başlıyor. Bereket, hep beraber gönüller çalışırsa daha çok artar. Geçtiğimiz yıl tüm zeytin üreticilerimize; zeytin toplama kasası ve örtüsü dağıtacağız diye söz vermiştik, sözümüzü yerine geçirdik. Bunun yanında Havran Belediye Başkanımızın tavsiyesiyle incir üreticilerimize de kurutma kasası dağıtıyoruz. Tarım ve hayvancılığa çok önem veriyoruz. Neredeyse her hafta bir alanda üreticilerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Üreticilerimizin tümüne bereketli bir hasat sezonu diliyorum.” diye konuştu.

“YÜCEL BAŞKANIN GAYRETLERİNE ŞAHİDİZ”

Tarımın tüm dünyada çok stratejik bir alan haline geldiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Yapmamız gereken şey akıl koyup, en iyi ve profesyonel şekilde yapmak. Balıkesir tarım için çok nadide bir yer. Önemli olan bu imkânı değerlendirmek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bu konudaki gayretlerine bizzat şahidiz milletvekilleri olarak bizler de katkımızı sunmaya çalışıyoruz. Bizim, zeytin ve zeytinyağımız çok kıymetli. İncirimiz çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum.” dedi.

Programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, oda başkanları, meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatları ve üreticiler katılım gösterdi.