Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Kale, Sarayköy ve Beyağaç ilçelerinde zeytin sineği haşeresine karşı üreticilere vereceği biyoteknik mücadele desteği başladı. Daha sağlıklı, kaliteli ve verimli ürün için 3 ilçedeki 174 üretici, 4.300 dekarlık zeytin alanında haşerelere karşı mücadele verecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Kale, Sarayköy ve Beyağaç ilçelerinde zeytin sineği haşeresine karşı üreticilere vereceği biyoteknik mücadele desteği başladı. Projeyle, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 3 ilçede toplam 4.300 dekarlık zeytin alanında biyoteknik mücadeleye destek vereceği belirtilirken, ilk dağıtım Sarayköy ilçesinde gerçekleştirildi. Zeytin sineği zararlısının meydana getirdiği ürün kaybının önlenebilmesi, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan güvenilir ürün elde edilebilmesi amacıyla çiftçilere toplam 6.450 kilogram DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi ile 93.400 adet 2 litrelik şişe desteği sağlanacak. Toplam 174 üreticinin ihtiyaç duyduğu zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadele, en çok zeytin üretiminin yapıldığı Kale ilçesinin Doğanköy ve İnceğiz mahalleleri ile Beyağaç ilçesinin Kızılcaağaç, Kapuz ve Merkez mahalleleri ve Sarayköy ilçesinin Kabaağaç ve Tekke mahallelerinde uygulanacak.

Büyükşehir’in üretici destekleri hız kesmiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan zeytin sineği haşeresine karşı mücadeleye geçen yıl ilk kez Kale ilçesinin Doğanköy Mahallesi’nde başladıklarını hatırlattı. Bu yıl biyoteknik mücadele desteğini zeytin üretiminin en çok yapıldığı 3 ilçedeki 7 mahalleye yaydıklarını ifade eden Başkan Zolan, zeytinde en çok zarara neden olan zeytin sineğine karşı uygulanan biyoteknik mücadele yöntemi ile çiftçilerin daha kaliteli, sağlıklı ve verimli ürün elde edeceğini söyledi. Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize, üreticimize tüm imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Yeter ki çiftçimiz, üreticimiz daha çok kazansın, daha mutlu ve huzurlu olsun. Şimdiden ürünleri hayırlı bereketli olsun inşallah” dedi.