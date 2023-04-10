Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın’da, hasat sezonu biterken üreticileri yeni sezon hazırlığı telaşı sardı. Zeytin bahçelerinde budamadan, ilaçlamaya kadar yapılan çalışmalarla yoğunluk yaşanırken Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Zeytindeki hastalıklarla mücadele çerçevesinde çalışmaların sürdüğü il genelinde yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı ilaçlama çalışmaları başladı.



Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



Konu ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimiz zeytin plantasyonlarında ‘Zeytinde Halkalı Leke Hastalığı’ ile mücadele çerçevesinde hastalığın bulaşık olduğu plantasyonlarda çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yüzde 1 bordo bulamacı veya zeytinde ruhsatlı diğer bakırlı ilaçlar ile ilaçlamaya başlanmalıdır” ifadeleri yer aldı.