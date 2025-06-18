CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti’nin zeytinlikler, tarım arazileri ve meraları madenciliğe açacak yasa teklifine isyan ederek, “Bu yasa, köylüyü toprağından edip maden baronlarına rant sağlayacak!” dedi.BURSA (İGFA) - TBMM’ye sunulan ve tarım arazileri, ormanlar ile zeytinliklerde madenciliğe sınırsız yetki tanıyan yasa teklifine CHP’den sert tepki geldi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “AK Parti torbayı açtı, içinden rant, yağma ve acele gasp çıktı” diyerek teklifi eleştirdi.

CHP'li Sarıbal, teklifin zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine, halkın arazilerinin kamulaştırma adı altında şirketlere aktarılmasına ve ÇED süreçlerinin bypass edilmesine olanak sağlayacağını belirtti. “Zımni onay” maddesiyle, 4 ay içinde yanıtlanmayan ruhsat başvurularının otomatik onay alacağını vurgulayan Sarıbal, bunun kamu kurumlarını işlevsizleştireceğini söyledi.

1939’daki Zeytincilik Kanunu’nun zeytinlikleri koruma altına aldığını belirten Sarıbal, ancak AK Parti’nin 2003’ten beri bu alanları sanayi ve madenciliğe açmak için 10’dan fazla girişimde bulunduğunu söyledi. 2022’de Danıştay’ın iptal ettiği maden yönetmeliğinin şimdi yasa değişikliğiyle geri getirildiğini ifade etti. Türkiye’nin 205 milyon zeytin ağacına sahip olduğunu belirten Sarıbal, “Bu yasa geçerse zeytinyağını ithal eder hale geleceğiz. Köylüyü topraksız, kiracı yapacaklar” dedi. “Zeytinime dokunma demek yetmez” diyerek halkı talan düzenine karşı direnmeye çağırdı.