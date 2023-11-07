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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün müjdesini verdiği Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi’nin içme suyu sıkıntısını çözüme kavuşturacak 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projesinde imalat başladı.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir mahalle muhtarı Gülten Demir ile bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde içme suyu kalitesini ve verimini artırmak adına dev yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi’nin içme suyu sıkıntısını çözecek 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projesinde imalat işleri başladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ İlçe Şefi Murat İpek ve yetkili personel ile birlikte mahalle muhtarı Gülten Demir ile bir araya geldi ve proje ile ilgili detayları paylaştı.

DEV YATIRIM İLE MAHALLENİN SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği Akhisar ilçemiz Zeytinliova Mahallesi için hazırlanan 32 kilometrelik içme suyu terfi, isale ve şebeke hattı projesinde imalat işlerine başlandı. Zeytinliova Mahalle muhtarımız Gülten Demir’i ziyaret ederek, detaylı bilgi verdik. İnşallah bu yatırım tamamlandığında Zeytinliova’ya daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi.