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İklim koşulları dolayısıyla Avrupa’da zeytinyağı üretiminde düşüş yaşanması zeytinyağı fiyatlarının artmasına neden oldu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ülkemizde yeterli miktarda zeytinyağı vardır, fiyatlarla ilgili kopan fırtına spekülatif ve gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.BURSA (İGFA) - Son günlerde ülkemizde zeytinyağı fiyatları ile ilgili çıkan haberler sektör temsilcilerinin de yakın takibinde.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa Avrupa’nın aksine Türkiye’de yeterli miktarda zeytinyağı olduğunu söyledi.

Başkan Asa, yapılan resmî açıklamalara göre Türkiye'de 170 bin ton bir önceki yıldan stok devri ve 2023/24 yılı hasat döneminde de 180 bin ton üretim beklendiğini kaydederek, "Zeytinyağı fiyatları ile spekülatif haberler yaparak bazı kesimler yine 'zeytinyağlı yiyemem aman' şarkısını söyletmeye çalışıyor. Marmarabirlik’in ambalajlı olarak 1 kg sızma zeytinyağı toptan satış fiyatı 270 TL seviyelerindedir. Raf fiyatlarında çok çelişkili rakamlar görmekteyiz. Burada tüketicilerimiz yapacağı tercihlerde dikkatli olmalıdır” diye konuştu.

Arz talep dışında zeytinyağı fiyatlarının asit oranına göre belirlendiğini belirten Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, kamuoyunda zeytinyağı fiyatının litresinin 500 - 600 TL olacağı yönünde çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ile birlikte, tamamen tahmine dayalı olduğunu öne sürdü.

Bazı çevrelerce zeytin alım fiyatlarının yüksek açıklandığı yönünde Marmarabirlik’i hedef alan açıklamalara da tepki gösteren ve 'Marmarabirlik bir üretici kuruluşudur' diyen Başkan Asa, “Üretimde devamlılığın sağlanması ve üreticinin ayakta durabilmesi için 1 kg zeytinin üretim maliyeti, enflasyon ve üreticimizin kazancı hesap edilerek fiyatlar belirlenmiştir. Dünya piyasalarında her ürünün bir borsa fiyatı vardır. Dünya piyasasında zeytinyağın ortalama fiyatı yaklaşık 8,50 Euro’dur yani 265 TL’dir. Gemlik tipi zeytinin ülkemiz dışında dünyanın başka bir yerinde yetişmediğinin de bilinmesi gerekir. Buradaki esas amaç, dökme zeytinyağı ihracat yasağının kaldırılmasının yolunu açmaktır. Ülke ve üretici menfaati düşünülmemektedir. Bizler Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak biz üreticimizin yanındayız" diye konuştu.