Diyetisyen Muhammed Şahin, Akdeniz diyetinin önemli bileşini ve kalp sağlığı için faydalı olan zeytinyağı ile ilgili bilinmesi gereken 5 ana faydayı paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İşte mucizevi zeytinyağının 5 ana sağlık faydası...

Maddeleri diyetisyen Muhammed Şahin sıraladı:

1. Kalp Sağlığını İyileştirebilir

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin önemli bir bileşenidir ve kalp sağlığı için faydalarını gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu, her ikisi de kalp hastalığı riskinin azalmasına katkıda bulunan kan basıncını düşürme ve kolesterol seviyelerini iyileştirme yeteneğini içerir. Bu çalışmaların geniş bir incelemesi, zeytinyağının hem inme hem de kalp hastalığı riskini azaltan tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu gösterdi.

2. Enflamasyonu Azaltabilir

Enflamasyonun, Alzheimer ve tip-2 diyabet dahil olmak üzere en kronik sağlık sorunlarımızdan bazılarının ardındaki ana etmenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Antioksidanların rolüne ve zeytinyağında bulunan oleik asit de dahil olmak üzere antienflamatuar etkilerine bakan araştırmalar, bunların enflamasyonu ve C-Reaktif Protein (CRP) olarak bilinen enflamasyon belirtecini azaltmada rol oynadığını keşfetti.

3. Ruh halini iyileştirebilir

Yüksek miktarda meyve, sebze, kepekli tahıllar ve yağlı balık içeren sağlıklı bir diyetin parçası olarak, zeytinyağının depresyon riskini azaltmada rol oynadığı bulunmuştur .

4. Beyin Fonksiyonunu İyileştirebilir

2015 yılında yapılan bir araştırma , yaşlı popülasyonlarda zeytinyağı veya fındıkla takviye edilmiş bir Akdeniz diyetinin gelişmiş bilişsel işlevle ilişkili olduğunu ve Alzheimer riskini azaltabileceğini buldu .

5. Kronik Hastalıklara Karşı Korur

Diğer erken araştırmalar, zeytinyağının ve yüksek polifenol içeriğinin, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etkiye sahip olabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, kesin sonuçlara varılmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Zeytinyağı herkes için güvenli midir?

Dünyanın en sağlıklı popülasyonlarının çoğu için bir temel gıda maddesi olan zeytinyağı, insanların çoğu için iyi bir seçim olarak görülüyor. Bununla birlikte, nadiren alerji raporları kaydedilmiştir, ancak bunlar tipik olarak meyvenin yağından ziyade zeytin ağacının poleninedir. Kalorisi yoğun olan zeytinyağının kullanımı, diyette kullanılan diğer yağların yerine seçilerek ılımlılaştırılmalıdır.