Otomobillerin, ticari araçların ve endüstriyel teknolojinin hareketliliği için son derece gelişmiş ürünler ve sistemler tedarik eden ZF Aftermarket şirketi de, fuar alanında geniş bir bölümü kapsayan forum kısmında ziyaretçilere yeni modelleri yakından inceleme ve test etme imkanı sunuyor. Binek otomobillerin ve ticari araçların çalışma süresini önemli ölçüde iyileştiren bir dizi son teknoloji ürün lansmanını yapan şirket, müşterilerine yüksek kalitede çözümler sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya kararlı olduğunun sinyallerini veriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük potansiyele sahip pazarlardan biri olduğunu söyleyen ZF Aftermarket IMEA Bölge Başkanı Andre Scholle, „Bölgesel açıdan bakıldığında Türkiye; ister binek araçta, ister ticari, isterse endüstriyel olsun, tüm iş kollarımızda en büyük büyüme potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor“ dedi.

Çok iyi bir yolda olduklarına inandıklarını söyleyen Scholle, „Özellikle son birkaç yılda Türkiye'deki yerel ayak izimizi önemli ölçüde artırdığımız için ZF olarak, Türkiye pazarında çok güçlü bir şekilde büyüdük. Sahada güçlü bir yerel ekibimiz var“ şeklinde konuştu.

ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdür Selim Aydınlıoğlu ise, “ZF, teknolojik liderliği ve yenilikçi servis çözümleriyle bağımsız yenileme pazarının geleceğini şekillendiriyor. Türkiye açısından bakarsak bizim kararlılıkla üzerinde durduğumuz iki önemli unsur var. Bunlardan ilki yüksek kaliteli bileşenlerden oluşan kapsamlı portföyümüzle tüm paydaşlarımızın mobilite çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmak. İkincisi ise servis konseptinde sunduğumuz yenilikçi çözümler ile bağımsız servis noktalarını geleceğe hazırlamak.“ dedi. Aydınlıoğlu, „Automechanika Frankfurt'ta servis kalitesinde fark yaratan, geleceğe yönelik, sürdürülebilir çözümlerimizi iş ortaklarımızla ve paydaşlarımızla buluşturuyoruz. Önemli çalışma alanlarımızdan ve yeniliklerimizden örnek vermek gerekirse elektrifikasyon çözümlerimizden ve ADAS sisteminden bahsedebilirim. “ şeklinde konuştu.

ZF’NİN AUTOMECHANİKA’DAKİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ

Güçlü teknoloji portföyüne sahip olan ve yollarda daha fazla güvenlik ve konfor için ADAS çözümleri ve kalibrasyon ekipmanları da geliştiren ZF, yılda 10 milyondan fazla kamera üreterek küresel pazar lideri konumunda bulunuyor. ZF Aftermarket, bu sistemler için gerekli ekipman ve bilgi desteğini de sunuyor. ADAS kalibrasyon ekipmanını yeni ZF [pro]Diagnostics portföyü ile birlikte sunan ZF, bu sistem ile statik ve dinamik ADAS kalibrasyonu için kapsamlı çözümler sağlıyor. ZF [pro]Diagnostics ADAS kalibrasyon ekipmanı, dijital teknolojisiyle sensör kalibrasyonunu kolaylaştırıyor.

Elektrikli ve İçten Yanmalı araçlar için sunduğu portföyü genişleterek Binek Araç segmentinde liderliğini sürdürmeyi hedefleyen ZF, Automechanika'da elektrikli güç aktarma organları için yaşam döngüsü çözüm yaklaşımını ve "Bak - Onar - Değiştir" stratejisini de öne çıkarıyor. Genişletilen ZF Lifeguard eFluid ve ZF Lifeguard Hybrid portföyü ile ZF Aftermarket, Avrupa'daki elektrikli araçların %50'sinden fazlasının bakımının uygun şekilde yapılabilmesi için kısa süre önce elektrikli araçlar ve hibrit araçlar için ürün yelpazesini iki katına çıkardı.

ZF Aftermarket, ticari araçlar için ADAS portföyünü, DAF ve IVECO ticari araçlara özel WABCO, OnLaneALERT Kamera ve OnGuard Radar yedek parçalarını, kamera, radar ve bağlantıları ekleyerek genişletti. Her iki sistem de sürücülerin riskli sürüş senaryolarını tanımalarına ve bunlara yanıt vermelerine yardımcı oluyor ve böylece daha yüksek yol güvenliğine aktif katkıda bulunuyor.

ZF'nin Automechanika’da tanıttığı CeTrax sistemi için sunduğu on iki yeni tamir kiti de, ZF Aftermarket'in müşteri odaklı yaklaşımını yansıtıyor. ZF tamir kitleri, otobüsler ve kamyonlar için sıfır emisyonlu bir elektrikli merkezi tahrik sistemi olan CeTrax için hızlı sipariş ve kolay onarım için tüm gerekli bileşenleri içeriyor.

ZF Akıllı Takograf, filo yöneticilerine gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak güvenlik ve verimliliği artırıyor. AB düzenlemelerine göre eski takografların, 21 Ağustos 2025'e kadar Smart 2 modeline yükseltilmesi gerekiyor. ZF Akıllı Takograf, sürüş ve dinlenme süreleri, hız ve konum gibi verileri toplayarak operasyonel şeffaflığı artırıyor ve düzenlemelere uyumu kolaylaştırıyor.