Yazılımın Gücünü Harekete Geçirmek: ZF, araç performansını ve güvenliğini daha da geliştirmek için yazılım çözümlerini şasi teknolojileriyle entegre ediyor

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden ZF Friedrichshafen AG, daha akıllı, daha bağlantılı ve daha verimli ticari araç teknolojilerinin geliştirilmesinde yazılımın gücünü harekete geçiriyor. ZF'nin akıllı yazılım çözümleri şasi teknolojileriyle entegre edilerek araç performansı ve güvenliği artırılıyor, böylece daha güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlanıyor. Otomotiv teknolojileri dijital entegrasyona doğru yöneldikçe, akıllı ve bağlantılı teknolojilerin öncüsü olarak yerini daha da pekiştiren ZF, toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürebilecek akıllı sistemlerin üretimini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirmek için grup bünyesindeki yazılım uzmanlığından yararlanıyor.

FRENLEME VE E-DRİVE SİNERJİ PROGRAMI

Aracın yavaşlamasıyla ortaya çıkan enerjinin araç üzerindeki bataryaların şarj edilmesinde değerlendirilmesi, elektrikli araçların menzilini efektif bir şekilde uzatılmasına ya da gerekli bataryaların boyutunun azaltılmasına yardımcı oluyor. ZF'nin Frenleme ve e-Drive Sinerji Programı, tam denge kontrolü altında geri kazanımı optimize etmek için elektrikli aktarma organlarını ve frenleme işlevlerini mevcut standartların da ötesinde optimize ederek verimliliği, güvenliği ve konforu artırırken toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltıyor.

Sistem, ZF'nin yeni nesil AxTrax 2 dual ve CeTrax 2 dual elektrikli aktarım çözümlerini, mBSP XBS gelişmiş fren sistemi ile birleştirerek, hızlanma ve frenlemeyi kontrol etmede elektrikli tahrik ürünlerinin becerilerini kullanıyor. Bunu yaparken sistem, yerleşik bataryaları sürüş esnasında yeniden şarj etmek için enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkararak aracın menzilini etkin bir şekilde uzatıyor. Sistem 'tek pedalla sürüş' işlevselliği de sağlayarak özellikle arazi veya şehir içi sürüş gibi düşük hızlı manevralarda sürüş konforunu artırıyor. Ayrıca çekiş kontrol işlevini de optimize eden sistem, lastik aşınmasını azaltarak ve kaygan zeminde araç performansını ve dengesini artırarak gelişmiş kalkış yetenekleri sunuyor.

YAZILIMSAL FREN DİRENCİ

ZF, elektrikli araçlar için donanımsal fren dirençlerinin yerini alacak bir yazılım çözümü geliştirdi. Bu yeni yazılım işlevi, belirli şarj koşullarda bataryanın enerjisini akıllı bir şekilde sınırlıyor. Konum verilerini kullanarak rejeneratif frenleme ile geri kazanılan enerjiyi sürüşün başında tahmin ederek bataryanın şarj esnasında daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Sistem diğer tüm alanlarda batarya prize takıldığında tamamen şarj olmasına olanak tanıyor.

Ağır ve pahalı fren dirençlerine gerek bırakmayan bu yenilik sayesinde, enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılırken tüm enerjinin sürüş için kullanılabilir hale gelmesi de sağlanıyor. Araç ağırlığının yaklaşık olarak 150 kg azaltılmasını sağlayan bu çözüm, şasi üzerindeki kullanılabilir hacmi de artırıyor. Sistem, sunucu-bulut tabanlı akıllı bir işlevin verimliliği ve sürdürülebilirliği artırırken maliyet ve ağırlıktan nasıl tasarruf sağlayabileceğini de ortaya koyuyor.