Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan ve Kayseri’nin vazgeçilmezleri arasına giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Talas Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada 42 yarışmacı olta attı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan ve Kayseri’nin vazgeçilmezleri arasına giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Talas Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmada 42 yarışmacı olta attı.

Gölet etrafına gelen balık tutkunları, sabır ve emek isteyen süre boyunca heyecanla oltalarını bekledi.

Yarışmanın sonunca yapılan ödül töreninde konuşan Kayseri Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ümit Kadaruman, Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, yarışmanın düzenlenmesinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Ramazan ayının böyle güzel bir gününde bir program yapalım dedik. Her şey seçimden ibaret değil, aslında doğadan ibaret. Cenabı Allah böyle güzel nimetler vermiş. Biraz da işin tadını çıkaralım diye böyle bir program yapmayı arzu ettik. Tarım Orman Müdürlüğümüz ile derneğimiz sağ olsun bize destek verdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Buranın farklı bir hikayesi var.” diyen Başkan Yalçın, “Bu alan Türkiye’de belediyeler arasında bir tesise 100. yıl ismi verilen ilk mekan. Buradan çıkan doğal malzemelerden inşa edildi. Yaz günü hafta sonları 9 bin kişiyi misafir ettiğimiz bir mekan oldu.” şeklinde konuştu.

“TUTKU OLMASI ÖNEMLİ”

Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Bugün olta balıkçılığı açısından önemli olan balık tutma tutkusunu tatmin etmek üzere bir araya geldik. İlkini başardık. İnşallah ikincisini üçüncüsünü de yaparız. İnsanların kültür sanat ve sosyalleşmesi açısından bir hobisi olması önemli. Bir tutkusu olması önemli. Balıkçılar balık tutsun, müzikseverler müzik yapsın, spor yapmak isteyenler spor yapsın. 5 yıl önce Talas’ta böyle demiştik. Bu nedenle yarışmaya katılanlara teşekkür ediyorum.”

“MUSTAFA BAŞKAN İLKLERE İMZA ATIYOR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da, “Mustafa Başkanım Zincidere Göletini mesire alanı yapmakla Kayseri’de bir ilki gerçekleştirmişti. Bu ilkin üzerine böyle bir yarışmayla ikinci bir ilki daha gerçekleştirdiler. Biz de TBMM’de su ürünleriyle ilgili komisyon üyelerini geçen günlerde Kayseri’ye getirerek Türkiye’deki balıkçılık ve su ürünleriyle ilgili problemlerin çözümüne yönelik raporun yazım aşamasındayız. Yapılması gerekenleri yapacağız ve üreticilerimiz ülkemizin katma değerine daha fazla katkıda bulanacak. Bu yarışmayı önemsiyoruz. İnşallah yazın tekrarı yapılacak yarışmayla insanlarımızın doğada yapılacak etkinliklere katkıda bulunacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada en büyük balık tutma kategorisinde Yahya Demir birinci olurken, en çok balık tutma kategorisinde Abdülkadir Korkmaz ipi göğüsledi. Kadınlarda ise Ebru Yerli, Sedanur Adıyaman ve Tuğba Özbayat’a ödül verildi. Yarışmacılara plaketin yanı sıra olta hediye edildi.