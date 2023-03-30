Yakın zamanda hizmete girecek Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’nda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürerken gölete su taşıyan sulama kanalları ve etrafında da temizlik yapılıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kışın zorlu hava koşullarında dahi çalışmaları ara verilmeden devam eden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında incelemeler yapan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Daha sonra ekiplerle birlikte yola koyulan Başkan Yalçın, karların erimeye başlamasıyla canlanan su kanallarında yapılan temizlik, su kaçağı önleme ve ağaç budama gibi çalışmaları yerinde inceledi.

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, “Baharla birlikte hizmete girecek Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve civarında sabahın erken saatlerinde incelemeler yaptık. Kanal temizliği, ağaç budama, kaçak suların önlenmesi gibi konularda yapılan çalışmaları yerinde gördük. Arazideki ağaçların 10 yıllık temizliğini ve budamasını yapıyoruz. Bundan sonra kanallar su kaçağı en aza inecek, gölete daha fazla su gelecek. Böylece Talas ve Kayseri, yakın zamanda muhteşem bir Mesire Alanına kavuşacak.” dedi.

NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

İki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında mekik dokuyarak bölgenin tahsisinin Talas Belediyesine geçmesini sağlayan Başkan Yalçın’ın önemli projelerinden 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı yakın zamanda hizmete girecek.

MESİRE ALANINDA NELER OLACAK?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı göletle birlikte 52 bin metrekare alana sahip Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo ve seyir iskelesine, kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunulacak.