Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,"İstişarede her zaman bereket var" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Seçim çalışmaları kapsamında Gebze’deki sivil toplum kuruluşları ve hemşeri derneklerine konuk olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İstişarede her zaman bereket vardır diyerek, attığımız her adımda her hizmette sizlerin görüşlerini ve taleplerini önemsedik. Gebzeli hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ve destekle yeni dönemde de Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak projelere hep birlikte imza atacağız inşallah” dedi

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz; sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Gebze’deki hemşeri ve kültür derneklerine de konuk oluyor. Ziyaretler kapsamında, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Gümüşhane Kürtün İlçesi Taşlıca ve Çevre Köyleri Derneği’ne konuk olan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılan projeler ve hizmetlerin yanı sıra yeni dönemde hayata geçirilecek projelere ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİYLE HİZMETE DEVAM

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen her projenin ve her hizmetin temelinde ilçe sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerinin bulunduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Belediyecilik anlayışımızın omurgasını oluşturan gönül belediyeciliğinin en önemli sac ayağı şeffaflık ve siz değerli kardeşlerimizle kurduğumuz gönül birliği. Biz başından beri her adımımızda istişareye ayrı bir kıymet ve önem verdik.

GEBZE’MİZİ TÜRKİYE YÜZYILINA TAŞIYACAK HİZMETLER

İstişarede her zaman bereket vardır diyerek, attığımız her adımda her hizmette sizlerin görüşlerini ve taleplerini önemsedik. Yeni dönemde de inanıyorum ki Gebzeli hemşerilerimizin sandıkta göstereceği teveccüh ve destekle sağlam işlere ve hizmetlere imzamızı atmaya sürdüreceğiz inşallah. Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yepyeni projelere hep birlikte imza atacağız inşallah. Misafirperverliğinizden ötürü sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.