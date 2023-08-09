Önceki dönem Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Bölgesi'nde yaşanan ayçiçek sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. Zıpkınkurt:" Trakya'nın geçim kaynağı olan ayçiçek tarlaları çekirge ve kuraklık sebebiyle kaderine terk ediliyor. Trakya bir an önce afet bölgesi olarak ilan edilmelidir"dedi.EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin Ayçiçeği üretiminde ön sıralarda olan Trakya'nın bu yıl Haziran aynıdan beri devam eden kuraklık sebebiyle ayçiçeği üretiminde çok ciddi düşüş bekleniyor.

Marmara bölgesi yağlık ayçiçek üretiminin merkezi olduğunu belirten Recep Zıpkınkurt yetkililere seslendi.

Zıpkınkurt, "Türkiye'de 60 ilde ayçiçek üretimi yapılıyor fakat en verimli olarak yapılan bölge tabii ki de Marmara Bölgesi. Fakat yaşanan kuraklık ve çekirge istilası sebebiyle Haziran ayında Trakya bölgesinde ayçiçek üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılar elbette serbest piyasayı da etkiliyor. Ayçiçek ve ayçiçek ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı gözlemlenmesi artık mümkün. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Trakya Bölgesi acilen afet bölgesi olarak ilan edilmelidir. Ayçiçekleri koruma altına alınmalıdır. Yoksa geleceğimiz, Trakya'nın geçim kaynağı ayçiçek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.