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Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, “Tarım, Hayvancılık ve İş Makinaları Fuarı ile ilgili Ziraat Odası işin dışında bırakıldı.” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da Haziran ayında Keşan Ticaret Odası, Keşan Ticaret Borsası ve Keşan Belediyesi işbirliği ile 3-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Keşan Tarım, Hayvancılık ve İş Makinaları Fuarı ile ilgili konuşan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, bu fuarla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirtti.

Şen’in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle: “Bu konuda söyleyecek fazla bir şey bulamıyoruz. Tarımla uğraşan, tarım kesiminin çalışan insanlarını, üreticilerimizi dışarıda bırakıyorlar demek ki. Biz onlara hayırlı olsun diyoruz, onlar fuarı ne amaçla yaptıklarını sadece tarım alet edavat satmak amacıyla belki yapmak istiyorlar. Ya da İpsala’ya özenerek İpsala’da yapılan bir fuar gibi düşünüyorlar. Biz de onların olduğu fuarlara üretici olarak gidip sadece seyretmek kalıyor. Bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok, bizden de hiçbir düşünce görüş alınmadı. Biz de bu fuara hayırlı olsun diyoruz.”