Edirne Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkanları bugün Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç' i ziyaret ederek yaklaşmakta olan ayçiçeği hasadı öncesi üreticilerimizin fiyat beklentilerini dile getirerek, artan maliyetleri ve kuraklığın etkileri ile ilgili düşecek verimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu ziyaretin ardından başkanlar tarafından TMO Edirne Başmüdürlüğü ziyaret edilerek üreticilerimizin sorunları ve maliyetleri ile buğday fiyatlarının çiftçimiz için girdilerin altında olduğu hususunu tekrar dile getirerek en azından destekler konusunda yukarı yönlü bir revizenin olması konularında görüşme sağlandı.

Ziaat Odası Başkanları,” Misafirperverlikleri için bizleri ağırlayan kurumlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederiz”dedi.