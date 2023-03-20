Saray Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Zıt Kardeşler Firarda’ adlı tiyatro oyunu Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yalçın Özden’in yazdığı ve Salih Ünal’ın yönettiği ‘Zıt Kardeşler Firar’da’ adlı tiyatro oyunu Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Yalçın Özden’in başrolünü üstlendiği oyunda, ninelerini görmek için hızlı trenle İstanbul’a gelen iki kardeşin başından geçen olaylar mizahi bir dille anlatıldı.

Salonu dolduran tiyatroseverler oyunu keyifle izlerken, finalde oyuncuları ayakta alkışladı.

Oyun sonunda Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, Saraylılara keyifli bir akşam yaşatan oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.