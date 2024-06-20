Türkiye’den bir iş insanı, faaliyet gösterdiği alanda dünyanın köklü ve önde gelen organizasyonlarından birisinin yönetimine getirildi.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın 66 farklı ülkesinden toplam iş hacmi 40 milyar Euro olan 290 bağımsız yedek parça distribütörünü çatısı altında bulunduran ATR International işbirliği organizasyonunun Macaristan’da gerçekleştirilen toplantısında Yönetim Kurulu’na Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özalp seçildi. Özalp, dünyanın alanında en köklü organizasyonunda bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

ATR International'ın Yönetim Kurulu'na seçilmesinden dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade eden Özalp, "Türkiye'yi uluslararası bir platformda temsil etmek ve 40 milyar Euro'luk iş hacmine sahip bu dev organizasyonun yönetiminde yer almak benim için büyük bir gurur kaynağı. Bu önemli görev ile ülkemizin otomotiv sektöründeki yetkinliğini ve gücünü global arenada sergileyeceğiz" dedi.