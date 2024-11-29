Türk pop müziğinin zarif ve güçlü sesi Ziynet Sali, kariyerinde bir dönüm noktası daha yaşıyor. 2024 yılını hayranlarına özel bir sürprizle kapatmaya hazırlanan Sali, yeni şarkısı "Müptelanım Bilgine" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar "Ağlar mıyım Ağlamam", "Beş Çayı", "Daha Nasıl Sevebilirim", "Bugün Adım Leyla", "Yağmur" ve "Dağınık Yatak" gibi sayısız hit şarkıyla milyonların kalbinde taht kuran Ziynet Sali, bu yeni projede Türk müziğinin önemli ismi Mabel Matiz ile iş birliği yaptı.

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Müptelanım Bilgine”, duygusal sözleri ve derin aşk temasını taşıyor. Ziynet Sali’nin güçlü yorumu ile birleşen şarkının prodüksiyonunda da Matiz’in imzası bulunuyor. İki sanatçının güçlü uyumu, bu çalışmayı yılın en dikkat çeken projelerinden biri haline getiriyor.

“Müptelanım Bilgine”nin klibi, ünlü yönetmenler Samet Eruzun ve Ümit Şahin tarafından çekildi. Şarkının görselleri ise yetenekli fotoğrafçı Emre Ünal imzalı. Şarkı, ZG Müzik ve DMC etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ziynet Sali, 2024’te müzik kariyerinin 25. yılını kutluyor. Bu önemli yıl dönümünü Mabel Matiz’in katkılarıyla taçlandıran Sali, yeni şarkısı “Müptelanım Bilgine” ile dinleyicilerine unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.