Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü 5 yıl önce hizmete aldıkları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanseverler ve çocuklarla birlikte kutladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamalarını, 4 Ekim 2018’de açılışını yaptıkları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hamdi Akan, hayvanseverler, PAÜ Hayvanları Anlama Topluluğu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Osman Zolan birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, can dostları miniklerle birlikte sevdi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakacağı mama istasyonları ile kedi ve köpek kulübelerini inceleyen Başkan Zolan, burada sergilenen canbulans ile can dostlar için yeni hizmete alınan 4 adet transfer aracı hakkında bilgi aldı.

Keklikler doğaya bırakıldı

Başkan Zolan daha sonra sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verilen tesiste Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yetiştirdiği kekliklerinin doğaya bırakılmasına katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda keklikler hep birlikte gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya tesiste yapılan çalışmaların anlatıldığı bir sunum yaptı. Sunumun ardından Başkan Zolan tesiste çalışanlar ve hayvanseverlerle bir araya geldi. Hayvanseverler can dostlar için yapılan yatırım ve hizmetler için Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Canbulans can dostların hizmetinde

Başkan Zolan bu özel günde çok güzel bir program yaptıklarını belirtti. Dünyada sadece insanların yaşamadığını kaydeden Başkan Zolan, “Birlikte yaşadığımız diğer canlıların da hayatını kolaylaştırmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza ve diğer canlılara yapılabilecek en üst seviyede destek veriyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak ve sıkıntılarını gidermek için gayret ediyoruz” dedi. Türkiye’ye örnek olan ve 135 bin metrekarede alan içerisinde hayata geçirdikleri tesiste çok güçlü bir ekipleri olduğunu işaret eden Başkan Zolan, sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. İnsanlara acil sağlık hizmeti veren ambulans gibi sokak hayvanlarına özel hizmete aldıkları canbulanstan bahseden Başkan Zolan, “Sokakta yaralanan can dostumuzun acil müdahalesini yapacak ve tesisimize kadar getirecek bir canbulansımız var. Mama desteklerimiz ile beslenme odakları oluşturuyoruz. Okullarımızda çocuklarımızı can dostlarımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahiplendiğiniz hayvanları terk etmeyin

Hayvan sahiplenmek isteyen hemşehrilerine seslenen Başkan Zolan, vatandaşlara ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etmelerini tavsiye etti. Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada değişik cins ve yaş gruplarında canlarımız var. Ücretsiz sahiplendiriyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse belli bir süre sonra can dostumuzu iade de edebiliyor. Çünkü en büyük sıkıntı can dostlarımız terk edildiğinde hayatla bağını koparıp içine kapanıyor, yaşamına son verecek kadar yemeden-içmeden kesiliyor. Sahiplenmeden önce iyi düşünmek gerekiyor. ‘Sahiplenmek istiyorsanız bize gelin, iade etmek istiyorsanız da bize gelin’ diye farklı bir proje gerçekleştirdik. Denizli’mize her alanda hizmet verirken bizimle birlikte yaşayan canlılarımızı da korumak, yaşatmak için gayret sarf ediyoruz. İnşallah onlarla beraber güzel bir dünyada yaşamaya devam edelim."