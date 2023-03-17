Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri ve bugüne kadar yapılan iş birlikleri değerlendirildi.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İki üniversitesinin ziyareti Düzce Üniversitesi'nin rektörlük makamında gerçekleştirildi.

Ziyarette yapılabilecek ortak projeler, araştırmalar, akademisyen ve öğrenci gelişim programları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, gelişme ve ilerlemede iş birliklerin önemine değinerek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ve ekibine yaptığı başarılı çalışmaları için teşekkür etti.