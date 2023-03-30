Zonguldak’ta evlerinde fenalaşan 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Olayın muhtemelen gaz zehirlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Kemerbaca Sokak’ta ikamet eden Muzaffer G.Y. (54), sabah uyandığında şuur bulanıklığı ve baş dönmesi yaşadı. Ailesini uyandırmaya çalışan baba, uyandıramayınca komşularından yardım istedi. Eve giren komşuları, iki çocukları ile anne Birsen Y.’yi (45) yarı baygın halde buldu. Evde gaz kokusu olduğunu fark eden komşular, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çift Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine, çocukları ise Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayın muhtemelen gaz zehirlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi.